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    وصول أول رحلة سياحية من أوزبكستان إلى شرم الشيخ

    11:42 ص الأحد 03 مارس 2019
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    كتب- طه عبيد:

    استقبل مطار شرم الشيخ الدولي اليوم الأحد، أولى الرحلات الجوية القادمة من عاصمة أوزبكستان طشقند، وعلى متنها 166 سائحا، حيث جرى استقبال السائحين بالهدايا التذكارية والورود.

    قامت سلطات المطار بتخصيص فريق من العلاقات العامة، وأشرفت على استقبل أولى رحلات الطيران العارض برقم "HU3533" من عاصمة أوزبكستان طشقند، بالتنسيق بين مكتب هيئة تنشيط السياحة بشرم الشيخ وشركة صن إنترناشونال.​

    رحلة سياحية أوزبكستان شرم الشيخ مطار شرم الشيخ الدولي

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