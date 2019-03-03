مطار القاهرة يستقبل ضيوف مؤتمر المجلس العالمي للمطارات بالأقصر

كتب- طه عبيد:

شهد مطار القاهرة الدولي توافد ضيوف مصر المشاركين في مؤتمر المجلس العالمي للمطارات ACI إفريقيا 2019 في دورته الـ 61، المنعقد تحت شعار "تعزيز نمو المطارات من خلال تعظيم العائدات من خارج مجال الطيران"، وتستضيفه الاقصر في الفترة من 4 – 10 مارس الجاري.

وجه الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى، بتسخير كل إمكانيات الوزارة والشركات التابعة لها لحسن استقبال الضيوف، كما وجه بتخصيص فرق من العلاقات العامة لإنهاء إجراءتهم وتقديم التسهيلات اللازمة لتسفيرهم إلى الأقصر على رحلات مصر للطيران.

يشارك في المؤتمر أنجيلا جيتينز رئيس المجلس العالمى للمطارات، صالح دينوما رئيس المجلس الافريقي للمطارات، علي التونسى سكرتير عام المجلس لمنطقة أفريقيا، ويشارك نحو 400 عضو يمثلون المطارات في 50 دولة أفريقية، وممثلي المنظمة الدولية للطيران المدنى (ICAO)، والاتحاد الدولى للنقل الجوي (IATA) وممثلي المجلس الدولي للمطارات ( ACI).​