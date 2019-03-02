وزير الأوقاف: قتلى الجماعات الإرهابية ليسوا شهداء

كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنه يجب التفرقة بين شهيد الحق وقتيل الباطل.

وأضاف خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي عقده ظهر السبت، بمقر أكاديمية الأوقاف بمدينة السادس من أكتوبر، أن قتلي الجماعات الإرهابية لا يمكن وصفهم بالشهداء، بل من يحمون الأوطان ويدافعون عن المصريين على الثغور هم الشهداء.

وأشار جمعة إلى أنه تم تخصيص خطبة الجمعة المقبلة عن الشهادة في سبيل الله بين الحقيقة والادعاء، لنبين للعالم كله الفرق بين الشهيد الذي يدافع عن وطنه وأرضه وعرضه، في إطار الضوابط الشرعية التي لم تترك حق إعلان القتال أو حالة التعبئة العامة أو النوعية حقا للأفراد أو الجماعات، إنما جعلته حقا للحاكم وفق ماينظمه القانون والدستور بكل دولة، حتى لا يصير الناس إلى فوضى ومليشيات متناحرة يأكل بعضها بعضا.

وتابع: كل ذلك يأتي مع بيان واجبنا نحو أسر الشهداء وذويهم، وأن رعايتهم مطلب شرعي ووطني، فتحية لشهداءنا الأبطال الذين ضحوا بأنفسهم الغالية في سبيل الحفاظ على كل ذرة رمل من ثرى مصر الندي، والعمل على أن تظل رايتها مرفوعة عالية خفاقة.