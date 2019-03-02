فرج عامر: الشعب المصرى نجح فى فضح الاعلام الكاذب للإرهابيين

كتب- أحمد علي:

قال المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الشعب المصرى العظيم كشف جميع الأكاذيب والافتراءات التي بثتها جماعة الإخوان الإرهابية بشأن حادث حريق محطة السكة الحديد، ونجح هذا الشعب الذكىي في فضح الإعلام الكاذب للإرهابيين. بحسب تعبيره.

وأضاف عامر في بيان له اليوم، أن جماعة الإخوان الإرهابية وجميع التنظيمات والجماعات الإرهابية التي خرجت من رحم هذه الجماعة الإرهابية اتخذت من أسلوبها الرخيص والخسيس لترويج الشائعات من خلال منابرها الإعلامية المشبوهة طريقا جديدا لها لبلبلة الرأي العام المصرى، وتناست أن هذا الشعب العظيم هو الذي أطاح بها ولفظها ووضعها تحت أقدامه بعد الانحياز الكامل والحقيقي من القوات المسلحة الباسلة لمطالبه المشروعة.

وأضاف: كل المصريين يدعمون القيادة السياسية والحديث عن حملة الإخوان المغرضة بالنزول إلى ميدان التحرير والتظاهر أكاذيب يختلقها اعضاء جماعة الإخوان الإرهابية وهى مجرد أكاذيب وافتراءات لا أساس لها من الصحة.​