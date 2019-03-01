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    ​"الشيكولاتة وتيشيرتات المرشحين".. أبرز مشاهد الدعاية الانتخابية في الصحفيين

    02:40 م الجمعة 01 مارس 2019
    ​"الشيكولاتة وتيشيرتات المرشحين".. أبرز مشاهد الدعاية الانتخابية في الصحفيين

    الدعاية الانتخابية في الصحفيين

    كتب- مصطفى علي:

    لجأ بعض مرشحي مجلس نقابة الصحفيين، لتوزيع "الشيكولاتة والبسكوت والعصائر" في الدعاية بانتخابات النقابة خلال الجمعية العمومية التي عقدت اليوم.

    كانت اللجنة المشرفة لانتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، أعلنت بدء التسجيل لأعضاء الجمعية العمومية، للانتخاب نقيب جديد ونصف أعضاء المجلس من بين 11 مرشحًا لمنصب النقيب، و52 لعضوية المجلس.

    وبدأت إجراءات التسجيل منذ العاشرة صباحاً حتى الثانية عشرة ظهرًا، وتم مد التسجيل ساعتين بقرار من اللجنة المشرفة على الانتخابات، قبل أن تؤجل انعقاد الجمعية لعدم اكتمال النصاب القانوني بعد حضور 716 عضوًا فقط.​

    وتجرى الانتخابات في 31 لجنة انتخابية داخل مقر النقابة العامة بالإضافة إلى لجنة واحدة بمقر النقابة الفرعية بالإسكندرية، واستعانت النقابة بـ 31 مستشاراً من مجلس الدولة لمعاونة اللجنة المشرفة على الانتخابات.

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    الدعاية الانتخابية الصحفيين نقابة الصحفيين انتخابات التجديد النصفي

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