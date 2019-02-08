مجلس النواب يهنئ السيسي بتولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي

كتب - أحمد علي:

أعرب الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، عن تهنئته للشعب المصري بتولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الاتحاد الإفريقي، والمقرر أن يتسلمها صباح الأحد المقبل.

وأكد "عبدالعال" ثقة مجلس النواب في نجاح الرئيس في الارتقاء بمستويات التنمية والاستقرار والأمن على المستوى الإفريقي، خلال مدة توليه رئاسة الاتحاد من خلال مجموعة من المبادرات والسياسات والبرامج، متوقعاً ازدهار حركة التجارة والاستثمار بين مصر والدول الإفريقية.

وأضاف المجلس في بيان اليوم الجمعة، أن الجهود المخلصة التي تبذلها القيادة السياسية أعادت الدفء والزخم للعلاقات مع دول القارة الإفريقية كما يجب أن تكون، وعززت هذه الجهود التعاون مع جميع الدول الإفريقية على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وسوف تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وبناء الانسان الإفريقي ورفع مستويات المعيشة.

وأكد المجلس دعمه لجميع الجهود التي تبذلها القيادة السياسية، بهدف تحسين العمل الإفريقي المشترك والتكامل بما يحقق مصلحة الشعوب في القارة وترسيخ الجذور الإفريقية لمصر وتنمية علاقاتها المتميزة مع جميع الدول الإفريقية متمنياً لمصر التوفيق والسداد.