مجلس الوزراء: 6 ملايين جنيه قيمة مبيعات معرض "ديارنا"

كتب - محمد غايات:

ذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن معرض (ديارنا) التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، والذي أقيم تحت رعاية الوزارة، خلال الفترة من 21 يناير حتى 5 فبراير الجاري حقق مبيعات بقيمة 6 ملايين جنيه.

وأشار المركز الإعلامي - في انفوجرافيك نشره اليوم الجمعة على صفحته على (فيسبوك) عن أبرز المعلومات عن المعرض - إلى أن (ديارنا) يهدف إلى دعم المرأة العاملة في مجال الحرف اليدوية وتمكين الفنانين من الأشخاص ذوي الإعاقة بمنحهم فرصا ‏لعرض منتجاتهم في معارض ديارنا طوال العام.

ولفت إلى أن محافظة أسوان كانت ضيف شرف المعرض، مع إعلان 2019 عامًا لدعم الحرف اليدوية والتراثية والتقليدية من خلال استراتيجية تسويقية وتدريبية ‏وتمويلية، مضيفاً أن المعرض حظي بمشاركة ‏500 عارض وعارضة على مساحة عرض 5 آلاف متر مربع، وعدد زوار بلغ ‏17,5 ألف زائر.

وفي ذات السياق, أوضح المركز الإعلامي أن نجاح وزارة التضامن الاجتماعي في تحقيق مبيعات من خلال معارض ديارنا خلال ‏السنوات الأربع الماضية بقيمة ‏37 مليون جنيه.

وبين أن معرض (ديارنا) صديق للبيئة ويلتزم بالاشتراطات البيئية والحد من التلوث سواء في الحرف أو المنتجات، معلناً أن المعرض قد تضمن مجموعة من الأنشطة التي تقام لأول مرة، ومنها: عروض فولكلورية، وعروض حية لتصنيع مجموعة من المنتجات اليدوية كالسجاد والفضة، وكذلك منطقة للأطفال للتسهيل على الزوار اصطحاب أطفالهم.‏

وسيواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إلقاء الضوء على كافة الأنشطة والإنجازات التي تجري على أرض مصر، والتي من شأنها أن تسهم في تيسير حياة المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.

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