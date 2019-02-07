ضمن "حياة كريمة".. محافظ القاهرة و"صناع الخير" يبحثان إطلاق "أولادنا في عنينا"

كتب- محمد نصار:

استقبل اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اليوم الخميس، وفدًا من مؤسسة صناع الخير للتنمية لبحث سبل إطلاق مبادرة "أولادنا في عنينا" للكشف عن الأنيميا والسكري والعيون برعاية وزراة التربية والتعليم.

وقال مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، في بيان، الخميس، إن اللقاء تناول سبل توسيع نشاط المؤسسة في المحافظة، وإطلاق مبادرة "أولادنا في عنينا" للكشف عن الأنيميا والسكري والعيون بمدارس المحافظة برعاية وزراة التربية والتعليم، والتي سيتم الكشف عن تفاصيل إطلاقها خلال المؤتمر السنوي لمبادرة "عنيك في عنينا" السبت المقبل.

وأوضح زمزم، أن اللواء خالد عبدالعال، أشاد بنتائج المبادرة في محافظة الفيوم، وأعلن تبني المبادرة لإطلاقها بالقاهرة، مشيرًا إلى أن المبادرة تأتي في إطار مبادرة الرئيس "حياة كريمة" والتي تهدف إلى توفير بيئة صحية ملائمة للتلاميذ بالمدارس بدعم من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم.

وأكد زمزم، أهمية تضافر جهود المجتمع المدني ومؤسسات الدولة لضمان حياة كريمة لغير القادرين، والعمل بشكل فعلي على تنمية المجتمع، حيث أن توافر البنيان السليم للطفل الخالي من الأمراض هو أساس خلق جيل قادر على البناء.