برلماني: "الإنتاج الحربي" قادرة على إنجاح "طلمبات الطاقة الشمسية"

القاهرة- مصراوي:

قال خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن "شركات وزارة الإنتاج الحربي قادرة على إنجاح منظومة الطلمبات التي تعمل بالطاقة الشمسية، وتعميق التصنيع المحلي بإقامة صناعة متكاملة وناجحة، من خلال الإمكانيات التكنولوجية والعمالة المدربة".

وأشاد "مشهور"، في بيان، اليوم الخميس، بحرص الإنتاج الحربي على عقد شراكة مع شركة "KSB" الألمانية، لنقل تكنولوجيا تصنيع الطلمبات التي تعمل بالطاقة الشمسية.

وأضاف عضو اللجنة التشريعية بالنواب أن "الشركة الألمانية من كبريات الشركات العاملة في مجال تصنيع مضخات المياه على مستوى العالم، ومُورِّد رئيسي للصمامات والأنظمة التي تُستخدم في خدمات نقل المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي وإقامة محطات توليد الكهرباء.

وأوضح النائب أن "طلمبات الطاقة الشمسية تسهم في الانتفاع بالكهرباء الناتجة عن ربطها بالشبكة الكهربائية العامة في الأغراض المنزلية والتجارية، ورفع كفاءة استخدام المياه، وخفض الفاقد منها، ما يحقق المنفعة العامة".