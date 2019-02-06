جيبوتي تطلب من مصر المساهمة في تأسيس أكبر مكتبة وطنية

القاهرة - أ ش أ:

بحثت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، خلال لقائها اليوم الأربعاء، مع وزير الشئون الإسلامية والثقافة بجمهورية جيبوتي مؤمن حسن بري، الذي يزور القاهرة حاليا؛ سبل دعم وتعزيز التعاون الثقافي والفني المشترك بين الجانبين.

وأكدت عبد الدايم على التعاون الوثيق بين البلدين وعلاقات الأخوة والمحبة التي تجمعهما، وعلى أهمية دعم تعاونهما في مختلف المجالات الثقافية والفنية، مشيرة إلى الأنشطة التي تنظمها وزارة الثقافة في مصر وعلى المستوى الإفريقي والتي تعكس استراتيجية الدولة لتنشيط وتعميق العلاقات مع دول القارة السمراء.

ومن جانبه، قدم وزير الشئون الإسلامية بجمهورية جيبوتي التهنئة لمصر حكومة وشعبا على رئاسة الاتحاد الإفريقي، مشيدًا بالتنوع الثقافي الذي تشهده مصر حاليًا وبتمثيل المرأة في الحكومة المصرية.

وطلب بري التعاون مع وزارة الثقافة المصرية للمساهمة في تأسيس أكبر مكتبة وطنية ومتحف في جيبوتي؛ نظرًا لما تمتلكه مصر من خبرات في هذا المجال، واصفًا مصر بأنها قوة مؤثرة على مستقبل العالم.