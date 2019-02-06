"عقد امتحان مزاولة مهنة".. قرار جمهوري بشأن مركز التعليم الطبي بالقوات المسلحة



كتب- أسامة عبد الكريم:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر بتاريخ 4 فبراير، قرار رئيس الجمهورية، بإنشاء مركز التعليم الطبي بالقوات المسلحة ليصبح مركز التعليم الطبي والتدريب والتأهيل بالقوات المسلحة.

ويهدف القرار الذي حمل رقم 80 لسنة 2019، لتطوير مستوى التدريب -التأهيل الطبي السريري (الإكلينكي)- لخريجي كلية الطب بالقوات المسلحة والضباط الأطباء بالقوات المسلحة وغيرهم، وامتحانهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية الآمنة.

ويتضمن القرار، عقد امتحان تأهيل خريجي كلية الطب بالقوات المسلحة في فترة التدريب الإلزامي (الامتياز)، وتلتزم الجهة المختصة وفقًا لأحكام قانون مزاولة مهنة الطب منح الناجحين في هذا الامتحان ترخيص مزاولة مهنة.