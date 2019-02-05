وزير التموين: "مستعدون لتصدير العيش بلدي للخارج"

كتب - أحمد علي:

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه سيقوم بوضع آلية إلكترونية لتوفير ما يتم هدره في إنتاج الخبز المدعم، مما يوفر 10% مما تستورده مصر سنويًا، وهو ما يعني أن مصر سيقل استيرادها من القمح حوالي مليون طن، من خلال ما يسمى بـ"انضباط استهلاك الخبز".

جاء ذلك خلال رد وزير التموين بالجلسة العامة بمجلس النواب، مساء اليوم الثلاثاء، على طلبات إحاطة وأسئلة أعضاء المجلس عن سياسة وزارة التموين.

وتوقع وزير التموين أن تتحول مصر لمُصدر للخبز، قائلًا: "مستعد نصدر عيش بلدي من جودته بعد ذلك بعد تطبيق المنظومة الالكترونية".

وحول سرعة استجابته لطلبات نواب الشعب، قال وزير التموين: "في بولاق كان في مشكلة من انتاج الخبز المدعم، لما النائب محمد الحسيني كلمني فبعت حملتين هناك، ودلوقتي بيبوس إيديا عشان يشتغلوا".

وشدد الوزير على أنه لن يضار أى مواطن معه بطاقة تموينية في حال تطبيق الدعم النقدي المشروط، قائلا: "الموضوع حساس، يجب أن نحافظ على كل جرام وكل نقطة، الجميع يريد أن المخابز تعمل لنصف الليل، والعيش يبقى موجود في أى لحظة، ياريت حد لاقي، دعم الخبز حاليا دعم عينى".

واستطرد: "أؤكد لن يضار أى مواطن، أصحاب المخابز بيبيعوها بينهم وبين بعض، والمستفيد الخباز والبقال، أرجوكم نقف وقفة تاريخية، لذلك قولت النهاردة يوم تاريخي في تاريخ الدعم، وما يحدث إضاعة للمال العام وحق المواطن ودعم للمنتفعين والانتهازيين، هنا التسعير الجبرى الحق، لما أسعره خلي خباز يقل وزن كدا، مش هيعرف، وبالتالي نحقق الإتاحة".