برلماني في طلب إحاطة: هناك خلل حقيقي في نظام رواتب المعلمين

كتب- أحمد علي:

تقدم النائب حسن عمر حسنين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير المالية والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط؛ بشأن الأوضاع المالية للمعلم واحتساب رواتبهم على أساسي 2014 واحتساب الضرائب والخصومات على أساسي 2019 .

وقال النائب، إن الوضع المالي للمعلم يؤكد وجود خلل حقيقي في نظام رواتب المعلمين، ويجرى احتساب مرتباتهم على أساسي 2014 حتى الآن، واحتساب الضرائب والخصومات على أساسي 2019 .

وأضاف: "من هنا يأتي ضياع حق المعلم، ومثلا لو جاءت زيادة 25 % للمعلم على درجة كبيرة، وجرى احتسابها على أساسي 2014 ستكون الزيادة 150 جنيها ولو كانت على أساسي 2019 ستكون الزيادة 800 جنيه".

وأضاف عمر: "في ظل سياسة الدولة للنهوض بالعملية التعليمية، يجب مراعاة حقوق المعلم أولا، الذي به ومن خلاله تنهض منظومة التعليم، ويأتي من خلال حصول المعلم على حقوقه المادية التي تحقق له الاستقرار والأمان، وأن تأخر إصلاح الوضع المالي للمعلم يؤثر سلبا على خطط الدولة في تطوير العملية التعليمية والارتقاء بها، لمواجهة التحديات وصنع جيل قادر على صنع المستقبل.