حدث ليلاً.. تحذير من الضرائب.. وتفاصيل الشريحة الخامسة من صندوق النقد

القاهرة - (مصراوي):

شهد ليل أمس والساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يلي:

متحدث المترو للمواطنين: لا تشتري من "متجوِّل" ولا تتعاطف مع "متسوِّل" - فيديو

قال أحمد عبدالهادي، المتحدث باسم شركة مترو الأنفاق، إن مواجهة الباعة الجائلين في المترو من اختصاص شرطة النقل العام والمواصلات، مشيرًا إلى أنه يتم عمل حملات أمنية مكثفة على خطوط المترو يوميًّا.

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"تكريم لكل مصري".. عمرو أديب معلقًا على استقبال ابن زايد لشيخ الأزهر

قال الإعلامي عمرو أديب، إن استقبال الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي، شيخَ الأزهر، يعد تكريمًا لكل مصري وكل مسلم ومسيحي، على خلفية مؤتمر الأخوة الإنسانية.

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معيط لمصراوي: صرف الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد قبل نهاية الأسبوع

توقع محمد معيط، وزير المالية، أن تصل الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة ملياري دولار لمصر قبل نهاية الأسبوع الجاري.

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بالفيديو- "الضرائب": لا تهاون مع أي متهرب من سداد مستحقات الدولة

قال عبدالعظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب، إنه لا تهاون مع أي متهرب من سداد مستحقات الدولة، وستتم ملاحقة الجميع قانونيًّا.

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القبض على ربة منزل أدارت منزلها لأعمال السحر والشعوذة في البحيرة

ألقت مباحث الآداب في البحيرة، اليوم الثلاثاء، القبض على ربة منزل أدارت مسكنها وكرًا لأعمال الدجل والسحر و الشعوذة بدمنهور.

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مقتل 14 مدنيا حصيلة هجوم إرهابي في بوركينا فاسو

لقي 14 مدنيًا مصرعهم في هجوم نسب إلى متشددين في شمال بوركينا فاسو فجر اليوم الثلاثاء، بحسب ما أفاد بيان للجيش.

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مبعوث أمريكي بارز يزور كوريا الشمالية

ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الاثنين، أن المبعوث الأمريكي رفيع المستوى إلى كوريا الشمالية، ستيفن بيجون، سيتوجه إلى بيونج يانج الأسبوع الجاري لإجراء محادثات حول القمة المقبلة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.

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