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    وزير الري يشارك في اجتماع المبادرة الرئاسية للتنمية التحتية بجنوب أفريقيا.. غدًا

    08:06 م الإثنين 04 فبراير 2019
    وزير الري يشارك في اجتماع المبادرة الرئاسية للتنمية التحتية بجنوب أفريقيا.. غدًا

    الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري

    كتب- أحمد مسعد:

    أعلنت وزارة الري، مشاركة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري في الاجتماع الوزاري للمبادرة الرئاسية لتنمية البنية التحتية غدًا الثلاثاء بمدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا.

    وذكرت الوزارة في بيان لها، أن الاجتماع يأتي في إطار متابعة توصيات ومخرجات الاجتماع الفني للمبادرة الذي عقد في مدينة ويندهوك عاصمة ناميبيا خلال الفترة من 24- 23 يناير الماضي.

    ويرجع تاريخ المبادرة الرئاسية لتنمية البنية التحتية لأفريقيا (PICI) إلى عام 2010، حينما اتخذت قمة توجيه النيباد التي عقدت على هامش قمة الاتحاد الأفريقى بكمبالا فى 24 يوليو 2010، قرارًا، بناء على اقتراح من الرئيس الجنوب أفريقي زوما - بتشكيل لجنة فرعية مصغرة تضم 8 دول (مصر/الجزائر/نيجيريا/السنغال/ الكونغو/ رواندا/ بنين/ وجنوب أفريقيا)، على أن تتولى جنوب أفريقيا تنسيق أعمال اللجنة.

    وتحدد اللجنة، أولويات برامج البنية الأساسية فى إفريقيا، والعمل على دفع مجموعة من المشروعات التكاملية بين مختلف أقاليم القارة فى هذا المجال، وذلك بالتنسيق مع أجهزة الاتحاد الأفريقى المختلفة والتجمعات الاقتصادية الإقليمية وبنك التنمية الأفريقى واللجنة الاقتصادية لأفريقيا.

    محمد عبد العاطي وزارة الري جنوب أفريقيا تنمية البنية التحتية مدينة ويندهوك ناميبيا قمة الاتحاد الأفريقى بكمبالا

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