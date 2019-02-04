السيسي يدعو نظيره الموريتاني لحضور القمة "العربية- الأوروبي"

نواكشوط- أ ش أ:

تسلم الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز دعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لحضور القمة العربية - الأوروبية المقرر عقدها الشهر الجاري في مصر.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الموريتاني، بالقصر الرئاسي في نواكشوط اليوم الإثنين، السفير المصري لدى موريتانيا أحمد سلامة، الذي سلم أوراق اعتماده سفيرًا لجمهورية مصر العربية.

وقال السفير: "إن اللقاء كان مناسبة لبحث مواضيع التعاون بين البلدين"، مضيفا: "أعرب لي الرئيس الموريتاني عن تقديره للتعاون بين البلدين"، مؤكدًا "الحاجة إلى دعم هذا التعاون على الأصعدة كافة".