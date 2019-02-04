"العجل بـ50 ألف جنيه".. الزراعة تكشف تفاصيل "ملء الفراغات" لتوفير اللحوم

كتب- أحمد مسعد:

أعلنت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة، سرعة تنفيذ مشروع "ملء الفراغات" لتوفير اللحوم والألبان، ضمن تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ للنهوض بالثروة الحيوانية عبر جدول زمني بالعامين الجاري والمقبل.

وقالت "محرز"، لمصراوي، إن المعروض حاليًا من عجول الإناث العشار بلغ 500 رأس ماشية، مشيرة إلى أنه خلال فبراير الجاري سنستقبل ألف رأس جديدة.

وأضافت نائب وزير الزراعة، أن هذه العجول يتم بيعها لصغار المزارعين والمزارع الكبرى والمربين عبر طريقة الكاش والتقسيط بتسهيلات بنكية ميسرة، موضحةً أن البيع الكاش فورًا والتقسيط يبدأ بمقدم 15% وعند الاستلام يستكمل لـ 20% هم نوعي "الفرزين، السبنتال" من سلالات أجنبية من دول إيطاليا وألمانيا.

وأوضحت أن متوسط الأسعار تتراوح بين 50 ألف جنيه، لما أكثر أو أقل بحسب الوزن والعمر، للعجول العُشر المتقدم من 4 شهور إلى 7 أشهر، مضيفة أن الحد الأدنى من الإنتاج لا تقل على 8 أطنان شريطة التزام المربي بالشروط الصحية والغذائية.

وأشارت نائب وزير الزراعة، إلى توزيع دليل "غذائي وصحي" وجدول زمني يتبعه المربى، موضحةً أنه حتى الآن تم التعاقد مع الجهات كافة، بداية من مربين المنازل بالحصول على 5 رؤوس، وكبار المزارعين والمزارع المتقدمة للألبان البيور تصل إلى مائة رأس ماشية أو ما يزيد.

وأشارت إلى أن المشروع يشمل الماعز أيضًا بواقع ثلاثة آلاف رأس، موضحةً أنه خلال الشهرين المقبلين، سيتم شحن 10 آلاف رأس جديدة من إحدى الدول الأوربية.

وحول الشروط الواجب توافرها جاءت كالتالي:

التربية المنزلية لحد أقصى 5 رؤوس: ضرورة امتلاك عقد تمليك الأرض، وضامن من أحد أقاربه، وبطاقة الرقم القومي.

المزارع الصغيرة والمتوسطة إلى 100 رأس: يشترط وجود الضمانات المالية اللازمة، وسجل تجاري، وبطاقة ضريبية.