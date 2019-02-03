حرارة تصل لـ34 ورياح وأمطار رعدية.. تفاصيل طقس 48 ساعة

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، طقس الـ48 ساعة على مدار اليومين المقبلين، الإثنين والثلاثاء.

كانت الهيئة أعلنت أن اليوم الأحد يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للدفئ على الوجه البحري والقاهرة، حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا، وتتكون الشبورة المائية صباحًا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، تكون كثيفة على بعض المناطق كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح خفيفة.

ارتفاع الحرارة

يشهد طقس غدًا الإثنين ارتفاعًا في درجات الحرارة ليسود طقس دافئ على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا، وتتكون الشبورة المائية صباحًا على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على أقصى الغرب، تكون مثيرة للرمال والأتربة، والبحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية هناك.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى على مناطق السواحل الشمالية الغربية ما بين "24 - 11" بينما تتراوح نسب الرطوبة ما بين "95 - 45" وتتراوح الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء ما بين "25 - 15" والرطوبة ما بين "90 - 40".

كما تتراوح الحرارة على الوجه البحري والقاهرة ما بين "27 - 14" والرطوبة "95 -25" وتتراوح الحرارة على جنوب سيناء والغردقة ما بين "25 - 16" والرطوبة "60 - 25".

وتتراوح الحرارة على شمال الصعيد ما بين "29 - 10" والرطوبة "70 - 25" كما تتراوح الحرارة على جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين ما بين "30 - 13" والرطوبة "50 - 25".

بارد ليلاً

يسود بعد غدِ الثلاثاء، طقس دافئ على السواحل الشمالية، حار على باقي الأنحار نهارًا بارد ليلًا، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على أغلب الانحاء تكون رعدية أحيانًا وتصل حد السيول على مناطق سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة عل غرب البلاد، والمناطق المكشوفة من الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد، كما تنشط على البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية هناك.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى على مناطق السواحل الشمالية الغربية ما بين "26 - 10" بينما تتراوح نسب الرطوبة ما بين "95 - 45" وتتراوح الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء ما بين "28 - 14" والرطوبة ما بين "90 - 40".

كما تتراوح الحرارة على الوجه البحري والقاهرة ما بين "31 - 16" والرطوبة "95 -25" وتتراوح الحرارة على جنوب سيناء والغردقة ما بين "28 - 16" والرطوبة "60 - 25".

وتتراوح الحرارة على شمال الصعيد ما بين "32 - 10" والرطوبة "70 - 25" كما تتراوح الحرارة على جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين ما بين "34 - 13" والرطوبة "50 - 25".