طارق شوقي: نظام التعليم الجديد سيسير بوتيرة متسارعة ليمتد لجميع الأعمار

كتبت-ياسمين محمد:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن عام 2019، باعتباره عامًا للتعليم، سيشهد الكثير من الأحداث والتطورات والمفاجآت، وتظهر فيه ثمرة ما بدأته الوزارة في سبتمبر المقبل.

وأضاف الوزير، خلال افتتاحه أعمال التطويرات بمدرسة العروبة الابتدائية بمنطقة إمبابة في محافظة الجيزة، اليوم الأحد، أن آلاف المعلمين يحصلون على جولات من التدريبات على المناهج الجديدة، خلال الفترة الحالية بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر.

وقال شوقي، إن الوزارة كانت قد وضعت خطة لتطوير نظام التعليم، اعتبارًا من العام الجاري، بدءًا من الصفوف الأولى تستمر لمدة 12 عامًا، حتى وصول طلاب الصف الأول الابتدائي للصف الثالث الثانوي، ولكنها اعتبارًا من العام المقبل، سيكون هناك وتيرة متسارعة للنظام الجديد، بحيث يمتد لكل الأعمار، ويصل النظام للمرحلة الثانوية في زمن أقصر كثيرًا مما كان مستهدف.

وأكد شوقي، على أهمية دور المجتمع المدني والقطاع الخاص وأولياء الأمور في تطوير التعليم، مؤكدًا أنه ليس مشروع حكومة أو وزير، ولكن لا بد من تكاتف الجميع، ونشر الوعي بأن مصر لن تنطلق إلا بالتعليم، قائلًا: "الهدف يستحق، وقطعنا شوط كويس وإن كانت البداية صعبة".