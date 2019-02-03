وزير التعليم: افتتاح 20 مدرسة يابانية جديدة سبتمبر المقبل

كتبت-ياسمين محمد:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن اليابان دولة صديقة لمصر في العديد من المجالات ومنها مجال التعليم، مشيرًا إلى افتتاح 35 مدرسة مصرية يابانية في سبتمبر الماضي، والاستعداد لافتتاح 20 مدرسة أخرى في سبتمبر المقبل، ليصل عدد المدارس اليابانية في مصر 55 مدرسة.

وأشار شوقي، خلال افتتاحه أعمال تطوير مدرسة العروبة الابتدائية بإمبابة في محافظة الجيزة، بالتعاون بين جمعية تكاتف للتنمية وبرنامج المنح اليابانية، اليوم الأحد، إلى أن وفدًا من المعلمين المصريين ومديري المدارس ووكلائهم، سافروا لليابان للحصول على تدريبات مكثفة لمدة 4 أسابيع، وذلك ضمن 680 معلم مقرر تدريبهم.