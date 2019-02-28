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    أمطار وبرودة.. الأرصاد تعلن التوقعات التفصيلية لطقس الجمعة

    03:15 م الخميس 28 فبراير 2019
    أمطار وبرودة.. الأرصاد تعلن التوقعات التفصيلية لطقس الجمعة

    الطقس

    القاهرة - أ ش أ:

    يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الجمعة طقس بارد على السواحل الشمالية، مائل للبرودة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا.

    وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على السواحل الغربية.

    وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

    وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر.

    الصغرى العظمى

    القاهرة 10 17

    شبين الكوم 10 16

    طنطا 10 16

    دمنهور 10 15

    الإسكندرية 11 16

    بلطيم 10 17

    مطروح 10 16

    السلوم 08 16

    سيوة 08 18

    بورسعيد 10 17

    دمياط 10 15

    الزقازيق 11 16

    الإسماعيلية 10 18

    السويس 10 18

    العريش 10 17

    رفح 10 16

    رأس سدر 12 18

    نخل 04 14

    نويبع 06 17

    طابا 08 13

    كاترين -02 11

    الطور 11 20

    شرم الشيخ 13 21

    الغردقة 10 20

    مرسى علم 11 20

    الفيوم 09 17

    بنى سويف 09 18

    المنيا 06 18

    أسيوط 07 19

    سوهاج 09 19

    قنا 10 19

    الأقصر 10 20

    أسوان 11 21

    أبوسمبل 11 21

    الوادي الجديد 09 20

    شلاتين 14 24

    أبو رماد 14 24

    راس حدربة 14 22

    حلايب 16 21

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    الطقس الأرصاد سقوط أمطار الشبورة المائية

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