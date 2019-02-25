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بالخرائط..​ "التنبؤ بالفيضان" يعلن توقعاته لطقس الثلاثاء والأربعاء

11:16 م الإثنين 25 فبراير 2019
بالخرائط..​ "التنبؤ بالفيضان" يعلن توقعاته لطقس الثلاثاء والأربعاء

ارشيفية

كتب- أحمد مسعد:

توقع مركز التنبؤ بفيضان النيل التابع لوزارة الري، سقوط أمطار خفيفة يومي الثلاثاء والأربعاء، على أجزاء متفرقة من البلاد.

وذكر المركز، في تحليله عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "احتمال سقوط أمطار خفيفة على أجزاء متفرقة من السواحل الشمالية الغربية والسواحل الجنوبية للبحر الأحمر غدًا الثلاثاء".

وعن طقس يوم الأربعاء، توقع المركز، "سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية".

يشار إلى أن المركز توقع عدم سقوط أمطار اليوم.
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مركز التنبؤ بفيضان النيل وزارة الري الأمطار مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الطقس

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