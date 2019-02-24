  • عاجل:مباشر.. مان يونايتد 0 - 0 ليفربول.. 4 إصابات في الشوط الأول (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    القمة العربية الأوروبية تركي آل الشيخ محمد صلاح الطقس خليها تصدي أمم أفريقيا 2019 أسعار الدولار

    غدًا.. التنمية المحلية تستعرض دورها في تمكين الشباب خلال ندوة بجامعة حلوان

    04:08 م الأحد 24 فبراير 2019
    غدًا.. التنمية المحلية تستعرض دورها في تمكين الشباب خلال ندوة بجامعة حلوان

    اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية

    كتب- محمد نصار:

    تعقد وزارة التنمية المحلية، غدًا الاثنين، ندوة ونقاش مفتوح مع طلاب قسم الأسواق والمنشآت المالية بكلية التجارة الخارجية جامعة حلوان، بحضور الدكتور خالد قاسم، مساعد الوزير للعلوم والمعرفة والمتحدث الرسمي للوزارة، والمهندس ياسر عبدالوهاب، المسئول عن مبادرة مشروعك.

    وتتناول الندوة دور المشروع القومي للتنمية البشرية والمجتمعية والمحلية "مشروعك" في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص عمل للشباب بالتنسيق مع البنوك المشاركة وتبسيط إجراءات الحصول على القروض من خلال منظومة الشباك الواحد وإصدار رخصة مؤقتة للمشروعات.

    كما يتم عرض دور وزارة التنمية المحلية في دعم وتمكين الشباب ودعم أفكار ومشروعات الشباب وتمويلهم من خلال "مشروعك" بالإضافة إلى دور الشباب في تنفيذ منظومة النظافة.

    تأتي هذه الندوة في إطار اهتمام وزارة التنمية المحلية بتوعية الشباب بأهمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للمساهمة في توفير فرص عمل للشباب بعيدًا عن القطاع الحكومي ودعم مشاركتهم في عملية التنمية بالمحافظات.

    محمود شعراوي وزارة التنمية المحلية تمكين الشباب جامعة حلوان مبادرة مشروعك
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان