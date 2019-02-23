وكيل البرلمان: الدفع غير النقدي يضع مصر فى مصاف الدول المتقدمة

كتب- أحمد علي:

قال السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، إن قانون الدفع غير النقدي، هام ويضع مصر في مصاف الدول المتقدمة الحديثه، مؤكدا أن هناك دول عربية وبعض الدول المصنفة كنامية، بدأت تأخذ هذا المسار الحديث.

وتابع خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، انتهز الفرصة لشكر الحكومة على المساعي الرقمية، ولكن طال الانتظار، لأن المشروع بقانون هو مكمل لمجموعة الإصلاحات الاقتصادية، التي يتعشم المجلس أن ينتهي منها في هذا الفصل، وأعلن موافقتي من حيث المبدأ على القانون.

ومن جانبه وجه النائب محمد السويدي الشكر للحكومة على القانون، الذي يقلل المعاملات غير الرسمية ويضبط السوق، ويضع مصر في طريق جاذب للاستثمار الأجنبي، الحريص على أن يتأكد من سلامة المعاملات النقدية، وإجراءاتها، وحجم القطاع غير الرسمي.

وأضاف: أوافق من حيث المبدأ، سأدرج بعض التعديلات، وأوجه الشكر للبنك المركزي واللجنة والحكومة عليه.​