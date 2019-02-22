​سعرها يبدأ بـ10 آلاف ووفيرة الألبان.. "الزراعة" توافق على استيراد ماعز "البور"

كتب- أحمد مسعد:

وافقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، على استيراد 7 آلاف و540 رأس من ماعز "البور" ذات المواصفات عالية الإنتاج في الألبان واللحم.

وقالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للشؤون الداجنة والحيوانية، في تصريحات لمصراوي، إن الوزارة وافقت على استيراد إحدى الشركات الخاصة لسلالات جديدة من الماعز والأغنام من 3 دول أوروبية، موضحةً أن الهدف من الاستيراد زيادة كميات المعروض من اللحوم وإنتاج ألبان للماعز.

وأضافت محرز، أن استيراد تلك السلالات يأتي ضمن خطة لزيادة إنتاج ألبان الماعز بكميات تصل إلى 4 لترات يومياً، لافتةً إلى أن النوع التي سيتم استيراده يدعى "البور"، وهو يعد من السلالات المحسنة عالية الجودة والمواصفات.

ولفتت محرز، إلى أن الوزارة تلقت ما يقرب من 3 آلاف طلب من قبل المربين لشراء رؤوس من الأغنام والماعز فور الإعلان عن الطرح حيث تعمل الوزارة كوسيط بين الشركة والمربين، مؤكدةً أن الوزارة ماضية في خطة تطوير صناعة إنتاج اللحوم من خلال استيراد كميات محسنة من العجول والأبقار والماعز لخفض الفجوة الغذائية في اللحوم في مصر.

وحول شروط الحصول على ماعز "البور"، قالت نائب وزير الزراعة، إنه يجب على المربي الراغب في الحصول على الماعز أن يتوجه لأقرب مديرية طب بيطري، وتقديم طلب لقطاع الثروة الحيوانية، ثم دفع مقدم يتراوح بين 20% لـ25% من قيمة العدد المطلوب، وتقديم ما يثبت قدرته على سداد باقي المستحقات، فضلًا عن إثبات إمكانية توفير مكان ملائم وتطبيق شروط الأمان الحيوي.

ولفتت إلى أن سعر الرأس الواحدة سيتراوح بين 10 إلى 15 ألف جنيه.

ومن جانبه أكد الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الحيوانية، أن ماعز "البور" من السلالات المناسبة للبيئة المصرية، من حيث الظروف والطقس وأماكن التربية، لافتًا إلى أن هذه السلالات تتفوق على السلالات المحلية في كل شيء بداية من الإنتاج وحتى التكاثر.

وأضاف سليمان، لمصراوي، أنه من المقرر وصول الدفعة الأولى من ماعز البور مارس المقبل، لتوزيعها على الحاجزين.

وأشار إلى أن سلالة ماعز البور الخارجية تتميز بحجمها الكبير، حيث تزن ذكور البور بين 90 لـ130 كجم، فيما تزن إناث البور بين 50 لـ80 كجم.

ويسود اللون الأبيض مع الوجه الأحمر الذي يميل إلى البني بين ماعز البور.

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