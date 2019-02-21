البيئة توجه شركة ورق بالإسكندرية بسرعة تصحيح أوضاعها للحد من التلوث

الإسكندرية- أ ش أ:

أجرت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، الخميس، جولة تفقدية بشركة الورق الأهلية بالإسكندرية لاستعراض خطة الشركة لإقامة محطة صرف صناعي متطورة تعمل على تدوير المياه وترشيد استهلاكها بشكل يحمي البيئة ويحافظ على الموارد الطبيعية.

ووجهت الوزيرة المسئولين بالشركة بسرعة تصحيح أوضاع الشركة للحد من التلوث والحفاظ على البيئة.

وتابعت فؤاد، خلال الجولة التي رافقها فيها النائب صلاح عيسى عضو لجنة الطاقة والبيئة والنائب سامح السايح عضو مجلس النواب، أعمال إصحاح الوضع البيئي للمصنع ومدى التزامه بالاشتراطات البيئية وقامت بتحرير بعض المخالفات بسبب عدم التزام الشركة ببعض قواعد السلامة البيئية ، مطالبة بتصحيح الوضع خلال أسبوع على أن يتم متابعة الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الموضوع لاحقا.

ومن المقرر أن يقوم برنامج التحكم في التلوث الصناعي التابع لوزارة البيئة بتمويل إنشاء محطة الصرف الصحي المتطورة لشركة الورق الأهلية والتي تقوم بإعادة تدوير المياه المستخدمة في العملية الصناعية وترشيد استخدامها بشكل يحافظ على البيئة ويحمي الموارد الطبيعية.

واستعرضت الوزيرة سياسة الجودة والسلامة البيئية التي تطبقها الشركة والمشروعات الجديدة التي تمت بالفعل، وجهودها لتوفيق الأوضاع البيئية ، كما تفقدت خطوط الانتاج بالشركتين ووحدات المعالجة بها، وآليات الحد من مصادر التلوث، مؤكدة أن مراعاة البعد البيئي في الصناعة سيؤدي بالضرورة لتحقيق التنمية المستدامة وصون الموارد الطبيعية من أجل الأجيال الحالية والقادمة.

وتفقدت أيضا وزيرة البيئة، أعمال المرحلة الثانية من مشروع محطة معالجة متكاملة لمياه الصرف الصناعي المجمع لمصنع أبوقير للأسمدة والذي يقوم بتمويله برنامج التحكم في التلوث الصناعي التابع لوزارة البيئة، حيث وجهت الوزيرة بضرورة إنهاء المشروع وافتتاحه بنهاية مارس المقبل.

وتهدف محطة معالجة متكاملة لمياه الصرف الصناعي المجمع من مصانع أبو قير الثلاثة التي تبلغ سعتها التصميمية حوالي 650 م3 / ساعة إلى ترشيد المياه و ذلك عن طريق إعادة استخدام 80% من المياه المعالجة في أبراج التبريد مما يساهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئية إضافة إلى توفير الأسمدة صديقة البيئة بأسعار في متناول المزارعين.

وتابعت الوزيرة، خلال الجولة، أعمال إصلاح الوضع البيئي للمصنع ومدى التزامه بالاشتراطات البيئية واستمعت لشرح عن الشركة وأوضاعها البيئية، وخصائص السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، وكذلك المسئولية المجتمعية والمحافظة على البيئة من قبل الشركة .

كما تم استعراض أوجه الإحلال والتجديد الشامل ورفع كفاءة المصنع، وما يتضمنه من توسعات ومشروعات جديدة، وتعميم الأنظمة الإلكترونية في جميع تعاملات الشركة الداخلية والخارجية، واستعرض أيضا رئيس الشركة أوجه التدريب والتأهيل للعمال وخطة توفيق الأوضاع البيئية للشركة.