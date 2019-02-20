قبل العيد.. الأزهر يعلن موعد امتحان الشهادة الثانوية

كتب – محمود مصطفى:

قال الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، إنه يجرى إعلان الجداول المقترحة لامتحانات الشهادة الثانوية أول مارس المقبل.

وأضاف عباس، في تصريح لمصراوي، أنه يجرى طرح الجداول لإبداء الرأي عليها من قبل طلاب الشهادة الثانوية، لأخذ مقترحاتهم عليها، على أن يكون إعلانها بشكل نهائي.

وأشار وكيل الأزهر، إلى أن فضيلة الإمام الأكبر يعقد عدة اجتماعات مع رؤساء المناطق الأزهرية لبحث استعدادها لامتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2018\2019.

وحصل مصراوي على مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادات بالمراحل التعليمية الثلاث بالمعاهد الأزهرية.

وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل بالمرحلة الإعدادية والثانوية والبعوث الإسلامية في الـ27 من أبريل المقبل، على أن تبدأ امتحانات الدور الثاني في الرابع من يوليو، ولمعاهد القراءات في التاسع من يونيو.

وتعقد امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية بالأزهر، في الـ13 من مايو المقبل، التاسع من رمضان، وامتحانات الدور الثاني في الـ27 من يونيو.

وتبدأ امتحانات نهاية العام للشهادة الثانوية الأزهرية في الـ25 من المقبل، 21 رمضان، على أن تعقد امتحانات الدور الثاني في الـ17 من أغسطس المقبل.