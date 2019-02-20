وزير التنمية المحلية يناقش منظومة النظافة مع محافظ الإسكندرية



كتب- محمد نصار:

اجتمع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، مع الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية بحضور قيادات الوزارة؛ لمناقشة منظومة النظافة في المحافظة والاحتياجات المطلوبة لدعمها للعرض على رئيس الجمهورية.

وحسب بيان، اليوم الأربعاء، أوضح اللواء شعراوي، أنه جرى خلال اللقاء مناقشة الإجراءات التي تنفذها محافظة الإسكندرية بشأن النظافة من خلال إحدى الشركات الوطنية المتخصصة، لافتًا إلى أن كفاءة منظومة النظافة بالمحافظة تصل إلى 70%، وقال إن المنظومة تعتمد على عدة مراحل تبدأ بالجمع ثم النقل والمعالجة وتنتهي بالتخلص من المخلفات.

وشدد الوزير خلال اللقاء على ضرورة رفع كفاءة آلية جمع القمامة لاستعادة الوجه الحضاري للشارع السكندري مؤكدًا ضرورة زيادة عدد الجمعيات الأهلية التي تعمل في نطاق المحافظة وعددها 22 جمعية وتشجيع الاستثمار في مجال المخلفات الصلبة والتنسيق مع جمعية رجال الأعمال بالمحافظة للتعامل مع ظاهرة النباشين والتي تعد ظاهرة غير حضارية تعوق تطوير منظومة النظافة وتحديد مواعيد ثابتة لجمع القمامة من الشوارع .

وأضاف الوزير أنه تم خلال الاجتماع استعراض متطلبات محافظة الإسكندرية للارتقاء بمنظومة المخلفات الصلبة وأهمها إنشاء 4 محطات وسيطة ليصبح عددها 7 محطات وتطوير الطاقة الاستيعابية لمصانع التدوير لتستوعب حوالى 5 آلاف طن/يوم وتعظيم الاستفادة منها ومن المدفن الصحى في توليد الكهرباء والطاقة وأيضاً التنسيق مع وزارتي الصحة والبيئة للاستفادة من إعادة تدوير المخلفات الطبية بما لا يضر بالصحة العامة خاصة وأن الإسكندرية لديها خطة كاملة وخطة بديلة لإعادة تدوير المخلفات، كما تم خلال الاجتماع مناقشة التكاليف المالية المطلوبة لدعم منظومة النظافة بالمحافظة والارتقاء بها بما لا يمثل أعباء إضافية على موازنة الدولة.