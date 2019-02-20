"البيئة" تشارك في معسكرات لـ500 شاب وفتاة بأسوان وبورسعيد

كتب- يوسف عفيفي:

شاركت وزارة البيئة، في معسكرات بيئية لعدد 500 شاب وفتاه بمحافظتي بورسعيد وأسوان، من خلال الإدارة العامة للجمعيات الأهلية بالتعاون مع وزارة الشباب الرياضة و جمعية شباب مصر للتنمية و البيئة.

وحسب بيان للوزارة، اليوم الأربعاء، تهدف المعسكرات إلى دمج الشباب في العمل البيئي من خلال طرح القضايا البيئية للحوار المجتمعي لكافة فئات المجتمع و خاصة الشباب بالإضافة إلى تدريب الكوادر الشبابية للعمل في مجال التوعية البيئية علاوة على تنشيط السياحة البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية ونظافة الشواطئ المصرية.

تضمنت المعسكرات تنفيذ عدد من الندوات حول عدد من القضايا البيئية ومنها مفهوم التغيرات المناخيه وتأثيرها على البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية ودور المجتمع في حماية البيئة.

كما شملت المعسكرات تنظيم ورش عمل عن تدوير المخلفات وكيفية الاستفاده القصوى منها والحفاظ على الموارد الطبيعية ودور الشباب في طرح ابتكارات وأفكار ورؤى غير تقليدية للحفاظ على البيئة، وتضمنت تنفيذ حملات نظافة وتشجير وتجميل بمشاركة الشباب وممثلي المجتمع المدني.