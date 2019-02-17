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    محافظ القاهرة يتفقد تطوير مبنى حي البساتين

    02:40 م الأحد 17 فبراير 2019
    محافظ القاهرة يتفقد تطوير مبنى حي البساتين

    اللواء خالد عبدالعال

    كتب- محمد نصار:

    تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، صباح اليوم الأحد، أعمال تطوير مبنى حي البساتين والتي شملت رفع كفاءة مبنى ديوان الحي وإنشاء غرفة عمليات متطورة وكذلك قاعة اجتماعات، بالإضافة إلى تطوير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين.

    وأكد عبدالعال، أهمية التفاعل الدائم مع شكاوى ومقترحات المواطنين وسرعة إنهاء الإجراءات والخدمات المطلوبة بيسر وسهولة وحسن استقبال المواطنين وأهمية تواصل الحي مع المجتمع المدني ممثلًا في الجمعيات الأهلية والأفراد والتفاعل معهم وإشراكهم في الارتقاء بالحي ورفع كفائته.

    كما أكد المحافظ، أن حي البساتين من الأحياء المميزة والتي شهدت أعمال تطوير خلال الأشهر الماضية، مطالبًا رئيس الحي بزيادة الجهد والعمل على الوصول لكافة بقاع الحي ورفع كفائتها.

    شهد الاحتفال، اللواء أحمد فؤاد، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، ومحمد السيد، مدير مديرية التضامن الاجتماعي، وأعضاء مجلس النواب عن حي البساتين، ورؤساء مجالس إدارات ومديري الجمعيات الأهلية بالحي.

    خالد عبدالعال حي البساتين الجمعيات الأهلية

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