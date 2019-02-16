"الإسكان" تكشف مصير من هم خارج أولوية الإعلان التاسع للإسكان الاجتماعي

كتب- محمد عبدالناصر:

كشفت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، موقف من هم خارج الأولوية وتنطبق عليهم الشروط من حاجزي الإعلان التاسع للإسكان الاجتماعي، الذي تم طرحه عام 2017.

وقالت عبدالحميد، لمصراوي، إن من هم خارج الأولوية في الإعلان التاسع وتنطبق عليهم الشروط سيتم تخصيص لهم وحدات سكنية قبل حاجزي الإعلان العاشر لكن بشروط وأسعار الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي.

وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أنه سيتم إرسال رسائل عبر الهاتف للمتقديم الذين لم يسحبوا مقدم الحجز، خلال الشهر المقبل، لاستكمال مقدم حجز الإعلان العاشر البالغ 14 ألف جنيه، بدلا من 9 آلاف للإعلان العاشر.

وكانت وزارة الإسكان أعلنت عن طرح 60 ألف شقة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي في الإعلان العاشر ، بمدن أكتوبر الجديدة، حدائق أكتوبر، العبور الجديدة، الغردقة، بدر، السادات، العاشر من رمضان، المنيا الجديدة، عبارة عن غرفتين وصالة بمساحة تصل إلى 75 مترا بسعر 185 ألف جنيه، و3 غرف وصالة، بمساحة تصل إلى 90 مترا بسعر 225 ألف جنيه، بجانب وديعة الصيانة وتمثل 5% من قيمة الوحدة.​