وزيرة السياحة: ملتقى "أولادنا" فرصة للتواصل والتقارب بين مختلف الشعوب

القاهرة- أ ش أ:

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة إن الملتقى الدولى لفنون ذوي القدرات الخاصة "أولادنا"، الذى تم افتتاح فعاليات دورته الثالثة مساء اليوم؛ يعتبر فرصة حقيقية للتواصل والتقارب بين مختلف الشعوب من خلال القوة الناعمة ممثلة في الفن والثقافة، خاصة أنه تشارك به وفود من 36 دولة على مستوى العالم.

وأضافت الدكتورة رانيا المشاط - فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش افتتاح الملتقى مساء اليوم بالمسرح الكبير بدار الأوبرا - أن تنظيم مثل هذه الأحداث يأتي تماشيا مع الحملة الترويحية الجديدة لمصر "People to People" التي تسعى من خلالها وزارة السياحة إلى تعريف العالم بالشعب المصري وإبداعاته فى الفنون والثقافة والسينما والرياضة.

وأعربت المشاط عن سعادتها للمشاركة فى هذا الحدث؛ خاصة أن الوزارة ترعى الملتقى للعام الثالث على التوالي؛ مشيرة إلى أن البرنامج الترفيهي للوفود المشاركة يتم بالتنسيق مع الوزارة.

وشارك فى حفل افتتاح الملتقى الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتورة غادة والي وزير التضامن الاجتماعي، ووزيرة الدولة للهجرة نبيلة مكرم، ووزير الشباب والرياضة أشرف صبحي وعدد من السفراء الأجانب.

وقام الوزراء بتكريم عدد من الأبطال والنماذج المتميزة من ذوي الاحتياجات الخاصة.​