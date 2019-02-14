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    اللجنة النقابية لآثار الوجه البحري وسيناء تعلن تأييدها للتعديلات الدستورية

    05:24 م الخميس 14 فبراير 2019
    اللجنة النقابية لآثار الوجه البحري وسيناء تعلن تأييدها للتعديلات الدستورية

    مجلس النواب

    كتب – محمود مصطفى:

    أعلنت اللجنة النقابية للعاملين بآثار الوجه البحري وسيناء، تأييد التعديلات الدستورية على بعض مواد الدستور المصري.

    وتمنت اللجنة في بيان لها الخميس، لمصر المزيد من التقدم والازدهار والاستقرار تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي".

    كان مجلس النواب وافق بأغلبية في جلسته التي عقدت ظهر الخميس، على مبدأ إجراء تعديلات دستورية على بعض مواد الدستور المصري.

    اللجنة النقابية لآثار وجه بحري والأقصر

    مجلس النواب التعديلات الدستورية الدستور المصري السيسي

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