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    أول تعليق من الأزهر على مقترح ضم المعاهد الفنية للمرحلة الثانوية

    01:15 م الخميس 14 فبراير 2019
    أول تعليق من الأزهر على مقترح ضم المعاهد الفنية للمرحلة الثانوية

    الشيخ صالح عباس

    كتب – محمود مصطفى:
    قال الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر، إن إضافة التعليم الفني للشهادة الثانوية الأزهرية يساهم في الارتقاء بمستوى التعليم الأزهري.
    ووافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد حمدى دسوقي، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد الزاهد، بشأن إضافة تعليم ثانوي فني (تجاري – صناعي – زراعي) بالمرحلة الثانوية بالأزهر الشريف، وأوصت بإحالة الأمر للحكومة للتنفيذ.
    وأضاف عباس، لمصراوي: "أتمنى إضافة التعليم الفني إلى الشهادة الثانوية الأزهرية، إلا أن إنشاء معاهد فنية يحتاج إلى تكلفة عالية"
    وأشار صالح عباس إلى أنه سيتم عرض الأمر على المجلس الأعلى للأزهر، لإبداء رأيه بالموافقة أو الرفض.
    ويضم الأزهر الشريف، 10652 معهدا على مستوى الجمهورية بإجمالي 600271 فصل، يدرس بهم 10747150 طالبا وطالبة، منهم 937647 بنين و 809503 بنات.

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