في اليوم الأخير.. 11 مرشحًا على منصب نقيب الصحفيين و52 للعضوية

كتب- مصطفى علي:

انتهت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم من تلقي طلبات الترشح على منصب النقيب، وستة من أعضاء المجلس في الانتخابات المحدد لها الأول من مارس المقبل.

وصرح جمال عبدالرحيم، رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات بأن اللجنة تلقت (7) طلبات لعضوية المجلس ليصل عدد المرشحين على مقاعد العضوية لـ(52) مرشحًا، والمرشحين الــ( 7 ) هم:

الديب أحمد محمد أبوعلي وشهرته (الديب أبوعلي) الأنباء الدولية.

حمدي البصير محمد البصير وشهرته (حمدي البصير) العالم اليوم.

عادل علي محمد عزام وشهرته (عادل عزام) العربي.

عمر محمد عمار علي وشهرته (عمر عمار) مجلة الإذاعة والتليفزيون.

عيسى جادالكريم عيسى مراد وشهرته (عيسى جادالكريم) روزاليوسف.

محمد السيد حسانين السيد وشهرته (محمد السيد) دار الهلال.

مصطفى محمود محمد متولي وشهرته (مصطفى متولي) الشارع.

وأضاف عبدالرحيم، أن اللجنة تبدأ اعتبارا من الغد الجمعة (15 فبراير2019) تلقي طلبات الطعون والتنازلات وتستمر لمدة (5) أيام تنتهي في الساعة الثانية عشرة ظهر الثلاثاء المقبل (19 فبراير2019).

وحضر من اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة اليوم كل من الزملاء عبدالله عبدالعزيز، ومحمد غزلان وأيمن عبدالمجيد وعمرو بدر .