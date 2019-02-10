محافظ الجيزة: نولي اهتماما بالغا بملفي النظافة والإشغالات



الجيزة- أ ش أ:

أكد محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد الأهمية البالغة التي توليها المحافظة وأجهزتها التنفيذية لملفي النظافة والإشغالات، موضحا أن العمل فيهما يتم بشكل يومي؛ إيمانا بحق المواطن في الحصول على شارع نظيف وخال من الإشغالات.

جاء ذلك خلال تفقد محافظ الجيزة، اليوم الأحد، لمستوى أداء شركات النظافة العاملة بمنظومة الجمع السكنى بثلاثة قطاعات في حي العمرانية؛ للوقوف على حالة النظافة بالقطاعات، ومدى كفاءة الشركات وقيامها بالأعمال المكلفة بها.

وقال راشد "إن القطاعات الجاري تنفيذ الجمع السكنى بها بحي العمرانية تشمل شوارع فيصل، ومستشفى الصدر، وترعة الزمر، وعثمان محرم، وأبو زارع، وسيدي عمار، والسكة الحديد، موضحا أنها تخدم أكثر من 50 ألف وحدة سكنية".. مشددا، خلال تفقده شارع خاتم المرسلين، على أهمية الشارع كمحور مروري مواز لشارع الهرم، موجها رئيس الحي ورئيس هيئة النظافة برفع كفاءة الشارع بالكامل، وسرعة الانتهاء من أعمال الحفر التي تقوم بها شركة الكهرباء خلال أسبوع، ورفع السيارات المتهالكة والمتروكة على جانبي الطريق.

كما تابع محافظ الجيزة حالة النظافة والإشغالات بشوارع (اليابان، والثلاثينى، ومستشفى الصدر، وترعة الزمر)، موجها بزيادة مستوى النظافة ورفع كل صور الإشغالات والتعديات للمحلات والمقاهى. ​