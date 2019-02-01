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نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد الفتاح العليم

12:22 م الجمعة 01 فبراير 2019
نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد الفتاح العليم

مسجد الفتاح العليم

كتبت- عايدة رضوان:
ينقل التليفزيون المصري، بثًا مباشرًا لشعائر صلاة الجمعة، من مسجد الفتاح العليم الكائن بالعاصمة الإدارية الجديدة،اليوم.

ويلقي خطبة الجمعة الدكتور أسامة الأزهري، المستشار الديني لرئيس الجمهورية، بعنوان "احترام النظام العام".

وأكدت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى واثقة في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوى ، مع استبعاد أى خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.

مسجد الفتاح العليم شعائر صلاة الجمعة العاصمة الإدارية أسامة الأزهري

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