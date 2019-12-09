مصدر بالإسعاف: 11 مصابا في حادث تصادم بدائري القاهرة الجديدة
04:48 م الإثنين 09 ديسمبر 2019
كتب - أحمد جمعة:
قال مصدر بهيئة الإسعاف، إن الحادث المروري الذي وقع أعلى الطريق الدائري بمنطقة القاهرة الجديدة، اليوم الاثنين، أسفر عن إصابة 11 مواطنا.
كانت المعاينة الأولية أفادت بوقوع حادث بين عدد من السيارات بينهم حافلة ركاب "ميكروباص"، وسيارات "نصف نقل" و"ملاكي".
وأوضح المصدر لمصراوي، أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى البنك الأهلي لتلقي العلاج، دون وجود وفيات حتى الآن.
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