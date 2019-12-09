منها منظومة التحول الرقمي.. 6 إجراءات للرقابة الإدارية منذ سبتمبر 2018

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية، أنه خلال الفترة من أول سبتمبر عام 2018 وحتى الآن، تم اتخاذ العديد من الإجراءات التي ساهمت في منع الفساد والحد من آثاره السلبية، فضلًا عن مشاركتها في تنظيم بعض الفعاليات الإقليمية وتمثيل مصر في الوفاء بالالتزامات الدولية بالتعاون مع الشركاء المعنيين.

وأوضحت هيئة الرقابة الإدارية، في بيان، اليوم الاثنين، أبرز الإجراءات التي تم اتخاذها على النحو التالي:

1- إطلاق المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (2019/2022):

بتاريخ 2018/12/9 أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (2019/2022)، وذلك ضمن القرارات الختامية لمنتدى أفريقيا 2018 "الكوميسا"، والذي وافق الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد العام الماضي.

وحرصًا على تحقيق الهدف من الاستراتيجية، تم إعداد المتابعة الأولى والثانية لمراحل تنفيذها وعرض نتائجها على رئيس الجمهورية، حيث وجه بنشر تلك النتائج لإحاطة المواطنين بما تم، وقد تضمنت تجاوز نسبة التنفيذ 20% من أهداف وإجراءات الاستراتيجية.

2- استقبال فريق الزيارة القُطرية المعني باستعراض قائمة التقييم الذاتي المرجعية:

تم استعراض قائمة التقييم الذاتي المرجعية الخاصة بمصر، وهي إحدى الالتزامات الدولية التي تأتي تنفيذًا لألية الاستعراض التي أقرتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وقد تضمنت الخلاصة الوافية للتقرير الصادر عن الأمم المتحدة، ورصد 4 ممارسات ناجحة حققتها مصر وهي (إصدار المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد - إعداد مؤشر وطني لقياس مدركات الفساد - وجود القانون رقم 40 لسنة 1977 المنظم لإنشاء الأحزاب السياسية - المشاركة الفاعلة على الصعيد الدولي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب).

3- شهدت مدينة شرم الشيخ استضافة فعاليات المنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد:

وترجع فكرة إقامة المنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد إلى دعوة رئيس الجمهورية إلى تنظيمه، حيث أقيم بمشاركة 61 جهة، منهم 48 دولة أفريقية، و9 منظمات دولية معنية بمكافحة الفساد و4 دول عربية ضيوف شرف.

4- التعاون مع اللجنة الوطنية للحوكمة للتوافق على الصياغة النهائية للتقرير المنوط بها إعداده في ضوء الخضوع الطوعي لمصر للآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، استعدادًا لإتمامه وعرض نتائجه بمؤتمر قمة رؤساء الدول والحكومات الأفريقية العام المقبل.

5- إطلاق مؤشر منع ومكافحة الفساد الإداري بمصر عقب تعديل منهجية المؤشر بشكل كامل بالتعاون مع مركز معلومات ودعم واتخاذ القرار لمجلس الوزراء.

6- البدء في منظومة التحول الرقمي للدولة المصرية بمحافظة بورسعيد، وتم الانتهاء من مرحلتيها الأولى والثانية بإجمالي 35 خدمة تقدم بصورة مميكنة لتسهيل حياة المواطنين، حيث يمكن الحصول عليها عن طريق البوابة الإلكترونية أو تطبيقات المحمول أو من المراكز التكنولوجية المختلفة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.