وزير النقل: 97 مليار جنيه تكلفة إنشاء الخط الثالث لمترو الأنفاق

كتب– أسامة علي:

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل، اليوم الأحد، إن تكلفة إنشاء الخط الثالث للمترو بلغت 97 مليار جنيه.

وأوضح وزير النقل، أنه يجري حاليًا تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من الخط الثالث، موضحًا أنه تم الانتهاء من 23.4% من أعمال المرحلة، التي تمتد من محطة العتبة حتى الكيت كات، ثم يتفرع الخط شمالاً إلى المحطة النهائية عند محور روض الفرج، وجنوبًا إلى جامعة القاهرة بطول 17.7 كم و15 محطة.

وتنفذ المرحلة الثالثة من الخط الثالث على 3 أجزاء، الجزء الأول بطول 4 كم من العتبة حتى الكيت كات، وتضم 4 محطات نفقية "ناصر – ماسبيرو- الزمالك – الكيت كات"، ومن المخطط افتتاحه في ديسمبر 2021.

أما الجزء الثاني، بطول 6,6 كم من محطة الكيت كات حتى المحطة التبادلية عند محـور روض الفرج، وتضم 6 محطات ( السودان "نفقية") و4 محطات علوية ( إمبابة - البوهي– القومية العربية –الطريق الدائري) و(روض الفرج "سطحية")، ومخطط أن يتم افتتاحه في يونيو 2022.

بينما الجزء الثالث بطول7.1 كم من محطة الكيت كات حتى جامعة القاهـرة، ويضم 5 محطـات، منها 3 نفقية (التوفيقية – وادي النيل – جامعة الدول) ومحطة علوية (جامعة القاهرة) ومحطة سطحية (بولاق الدكرور)، ومن المخطط أن يتم افتتاحه في أبريل 2023.​