لمواجهة التغيرات المناخية.. تنفيذ مشروعات بـ380 مليون جنيه لحماية الشواطئ المصرية

كتب - أحمد مسعد:

تلقى الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا مفصلًا بشأن جهود وأنشطة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2019/ 2020 في مجال حماية الشواطئ المصرية من النحر والتآكل على امتداد أكثر من 3500 كم.

يأتي ذلك في ضوء التحديات الحالية والمستقبلية التي تواجه السواحل المصرية والناجمة عن التغيرات المناخية وما تعانيه الشواطئ من الصراع المستمر ضد الهجمات العنيفة للأمواج والتيارات البحرية.

وقال المهندس عاشور عبدالكريم، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطىء إن الهيئة نفذت أعمال حماية للشواطئ خلال العام المالي الحالي 2019 /2020 بمبلغ 380 مليون جنيه، حيث يجري العمل حاليا في تنفيذ حزمة من المشروعات في نطاق المحافظات الساحلية المختلفة على البحر المتوسط.

وأضاف "عبد الكريم"، في بيان السبت، أن الهيئة نفذت أعمال بـ217 مليون جنيه في نطاق محافظة الإسكندرية خلال الفترة أعلاه تضمنت مشروعات حماية ساحل الإسكندرية مرحلة أولى من بئر مسعود حتى المحروسة، وكذلك مشروع استكمال إنشاء سلسلة من الحواجز الغاطسة ومشروع تدعيم وتطوير حماية الكورنيش تجاه المنشية ومحطة الرمل، إلى جانب مشروع تدعيم وتطوير أعمال الحمايه لقلعة قايتباى - مرحلة أولى - علاوة على ومشروع حماية منطقة السقالات - مرحلة أولى - إضافة إلى مشروع حماية منطقة السقالات مرحلة ثانية.

وأشار رئيس الهيئة، إلى تنفيذ أعمال بـ21 مليون جنيه في نطاق محافظة كفر الشيخ وتشمل مشروعات حماية المنطقة الساحلية شمال المزرعة السمكية ببركة غليون، وجاري البدء الفعلي في حماية مسافة 14 كم ضمن مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية في الساحل الشمالي ودلتا النيل بمصر والمقدم من خلال منحة من صندوق المناخ الأخضر.

ولفت إلى تنفيذ الهيئة أعمال بـ12 مليون جنيه في نطاق محافظة بورسعيد علي مشروعات حماية بوغاز الجميل القديم (1) لتجديد المياه ببحيرة المنزلة بإنشاء عدد 2 لسان بحري ومشروع إستكمال حماية الشريط الساحلي أمام بحيرة الملاحة ومشروع حماية وتكريك بوغاز اشتوم الجميل لتنمية بحيرة المنزلة مرحلة أولى.

ونوه رئيس الهيئة، إلى تنفيذ أعمال بـ121 مليون جنيه في نطاق محافظة دمياط ومن أهمها مشروع حماية المنطقة شرق ميناء دمياط، فضلاً عن مشروع تطهير قنوات (الصفارة - الرطمة - البط) بمنطقة بوغاز مثلث الديبة، وأيضًا مشروع تدعيم حواجز الأمواج 3-4-5 برأس البر وحماية وتكريك مصب مصرف جمصة، إلى جانب مشروع حماية وتدعيم الحائط البحري بالمنطقة غرب لسان رأس البر، وكذلك مشروع حماية المنطقة غرب اللسان (الحواجز 6-7-8).

وأيضاً مشروع الحماية العاجلة شرق الحائط البحري بعزبة البرج، وكذلك مشروع تكريك المنطقة جنوب غرب مثلث الديبة، واستكمال تكريك المنطقة جنوب شرق مثلث الديبة الجزء الجنوبي، مع استكمال وتكريك المنطقة جنوب شرق مثلث الديبة الجزء الشمالي.