"المجتمعات العمرانية": تطبيق إلكتروني للتواصل مع المواطنين والمستثمرين

كتب - محمد عبدالناصر":

أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، إطلاق هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تطبيقا إلكترونيا (NUCA)، ليكون همزة وصل بين الهيئة والمواطنين والمستثمرين، بجانب موقعها الإلكتروني (http://www.newcities.gov.eg).

وقال معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الدكتور وليد عباس- في بيان اليوم الجمعة- إن إطلاق التطبيق يهدف إلى تحقيق أكبر قدر من الشفافية، عن طريق تنويع مصادر إتاحة المعلومات، لا سيما تلك الخاصة بالفرص الاستثمارية التي تعمل الهيئة على إتاحتها بصفة دورية بالمدن الجديدة، كما يعزز التطبيق آليات التواصل بين الهيئة والمواطنين فيما يخص الشكاوى والمقترحات.

وأضاف أن تطبيق (NUCA) يضم جميع الإعلانات الخاصة بالهيئة (طروحات الأراضي والوحدات – مناقصات – معلومات لجميع المدن الجديدة)، والفرص الاستثمارية المتاحة بالمدن الجديدة، وآليات التواصل مع أجهزة المدن الجديدة.

وأشار إلى أنه يتم تحميل التطبيق (NUCA) من خلال (جوجل بلاي)، أو يتم تنزيله من خلال الرابط التالي: (https://play.google.com/store/apps/details?id=eg.gov.newcities.newurbans).