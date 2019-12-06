"الأعلى للإعلام" يخاطب "Ten" لمعرفة أسباب إغلاقها

كتب مصطفى علي:

خاطب الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، رئيس قناة TEN؛ لمطالبته بإبلاغ المجلس بالأسباب الحقيقية لوقف بث القناة مع نهاية الشهر الجاري.

وقال مكرم في خطابه للقناة: "لما كانت قناة TEN الموقرة إحدى المنابر الإعلامية الرصينة التى تتمتع بالمصداقية والوطنية وتتبنى قضايا مكافحة الإرهاب والتنوير والتجديد فإن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يأسف لإغلاق هذا المنبر الإعلامي".

وأهاب المجلس بإدارة وملاك قناة TEN الحفاظ على حقوق جميع العاملين بها وفقا للقانون والأعراف المتبعة.

كانت إدارة قناة "TeN" أعلنت توقفها عن البث بنهاية شهر ديسمبر 2019؛ لأسباب تمويلية وإعلانية بحتة.

وقال القناة في بيان أمس، إن القرار يأتي انطلاقًا من حرص القناة على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه موظفيها وتعاقداتها التشغيلية، واستباقًا لأي صعوبات مالية قد تواجهها القناة في المستقبل نتيجة ضعف الإعلانات على شاشتها.​