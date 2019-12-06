الحكومة تنفي غلق شركتي "قها وادفينا" وتسريح العاملين بهما

كتب - محمد غايات:

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن غلق شركتي "قها وادفينا" للصناعات الغذائية وتسريح العاملين بهما.

وبحسب بيان اليوم الجمعة، تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة لغلق شركتي "قها وادفينا" للصناعات الغذائية وتسريح العاملين بهما، لصالح الشركات المستوردة، مُوضحة أنه يتم وضع خطة استراتيجية لتطوير بعض الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ومنها شركتا "قها وادفينا"؛ بهدف تعزيز قيمة "المنتج الوطني" في السوق المحلي والدولي، وزيادة قدرتها التنافسية، وزيادة الفرص التصديرية، وذلك دون الاستغناء عن أي من العاملين مع الحرص على تحسين أوضاعهم ورفع كفاءتهم.

وتقوم الوزارة بالتعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام بإعداد تلك الخطط الاستراتيجية لتطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بينها شركتا "قها وإدفينا"، بما يعود بالنفع على العاملين بهذه الشركات وتعظيم الدور التنافسي لهذه الشركات بالأسواق المحلية والخارجية، من خلال العمل على تطوير خطوط الإنتاج، وتحسين أوضاع العاملين ورفع كفاءتهم، والاستفادة من "العلامة التجارية" المتميزة لقها وادفينا، وما لها من تاريخ طويل بالأسواق المصرية والخارجية.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى، يمكن الإبلاغ عنها من خلال الاتصال على رقم بوابة الشكاوى الحكومية (16528).

​