أكثر الكلمات إنتشاراً

قاعدة بيرل هاربر شعبان عبدالرحيم التعديل الوزاري سد النهضة ممالك النار أسعار الذهب الطقس عزل ترامب

لماذا تأخر الشتاء؟.. الأرصاد ترد على تساؤل حيّر المواطنين

01:01 م الخميس 05 ديسمبر 2019
لماذا تأخر الشتاء؟.. الأرصاد ترد على تساؤل حيّر المواطنين

الطقس

كتب- محمد نصار:

قال محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن مصر تشهد حالة استقرار واضحة في الأحوال الجوية خلال الفترة الحالية.

وأضاف شاهين، في تصريحات تليفزيونية، اليوم الخميس، أن درجات الحرارة في معدلاتها الطبيعية بالنسبة لهذه الفترة من العام، متابعًا: "الناس بتسأل الشتاء فين وليه اتأخر؟ الشتاء سيبدأ 23 ديسمبر الجاري، والمعدلات المناخية بتاعتنا بتتاخد من حوالي 50 سنة فاتت، ودرجات الحرارة الحالية في معدلاتها السنوية المعتادة".

وواصل: "إحنا عارفين فصل الخريف فصل انتقالي بين الصيف والشتاء، ودائمًا تكون الفصول الانتقالية تشهد تغيرات جوية حادة وعنيفة، لكن الخريف اختلف في أمور معينة، في الماضي عندما تكون هناك موجات باردة كانت درجات الحرارة أقل من المعدل الطبيعي لها".

وأوضح شاهين أن الطقس سيكون دافئًا خلال ساعات النهار وباردًا خلال فترات الليل خاصة الساعات المتأخرة.

ونصح المواطنين بمتابعة النشرة الجوية بشكل يومي صباحًا أو مساء، وارتداء ملابس شتوية؛ لأنه بمجرد غياب الشمس تقل درجات الحرارة عن وقت النهار بمقدار 10 درجات.

الطقس درجات الحرارة الارصاد الجوية حالة الطقس

الخبر التالى:

رئيس الوزراء: إطلاق مهمة بعثة الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:لماذا تأخر الشتاء؟.. الأرصاد ترد على تساؤل حيّر المواطنين