"تعليم القاهرة" تعلن موعد امتحانات المواد "خارج المجموع" لطلاب أولى ثانوي

كتب – أسامة علي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالقاهرة، بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول، بالمواد التي لا تضاف للمجموع الكلي لطلاب الصف الأول الثانوي، الخميس المقبل.

وتعقد الامتحانات بالمواد التي لا تضاف إلى المجموع الكلي على مدار يومين الخميس والسبت المقبلين.

وتبدأ امتحانات الصف الأول الثانوي، للمواد التي تضاف للمجموع، من 11 إلى 23 يناير 2020، في الفترة المسائية.

وأتاحت الوزارة، للمديريات، تحديد مواعيد امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع، بحسب ظروف كل مديرية وفقًا لما جاء بالخريطة الزمنية للعام الدراسي 2020/2019.