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اليوم.. إضاءة الأهرامات وأبو الهول احتفالا برأس السنة الميلادية

11:52 ص الثلاثاء 31 ديسمبر 2019
اليوم.. إضاءة الأهرامات وأبو الهول احتفالا برأس السنة الميلادية

الصوت والضوء

كتب – يوسف عفيفي:

تضيء شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار، مساء اليوم الثلاثاء، الأهرامات وأبو الهول، في إطار احتفالات العالم برأس السنة الميلادية الجديدة 2020.

وقال محمد عبدالعزيز رئيس الصوت والضوء، إنه قد تقرر إضاءة الأهرامات وأبو الهول لإعلان احتفال مصر ومشاركتها العالم أجمع باستقبال عام جديد وذلك بين أحضان الحضارة المصرية العظيمة.

وأوضح عبدالعزيز، في بيان اليوم، أن إضاءة الأهرامات وأبو الهول حدث كبير ينتظره العالم ليشاهدوا الحضارة المصرية مضاءة خلال استقبال العام الجديد.

الصوت والضوء الأهرامات أبو الهول رأس السنة الميلادية وزارة السياحة والآثار

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