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نجيب ساويرس ردًا على "تويتة" الـ6 مليارات دولار: "مفبركة"

08:31 م الإثنين 30 ديسمبر 2019
نجيب ساويرس ردًا على "تويتة" الـ6 مليارات دولار: "مفبركة"

المهندس نجيب ساويرس

رد رجل الأعمال نجيب ساويرس، على "تويتة" نُشرت بشكل واسع على موقع "تويتر" تحمل صورته جاء نصها: "أنا داخل 2020 بما يعادل 6 مليارات دولار.. أنت داخل بإيه؟".

وقال "ساويرس": "حساب مفبرك مش كلامي ده.. ولا أسلوبي".

وكانت "التويتة" التي نفاها "ساويرس" قد أثارت جدًلا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتداولها نشطاء بشكل واسع.

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نجيب ساويرس تويته مفبركة تويتر

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