نجيب ساويرس ردًا على "تويتة" الـ6 مليارات دولار: "مفبركة"

رد رجل الأعمال نجيب ساويرس، على "تويتة" نُشرت بشكل واسع على موقع "تويتر" تحمل صورته جاء نصها: "أنا داخل 2020 بما يعادل 6 مليارات دولار.. أنت داخل بإيه؟".

وقال "ساويرس": "حساب مفبرك مش كلامي ده.. ولا أسلوبي".

وكانت "التويتة" التي نفاها "ساويرس" قد أثارت جدًلا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتداولها نشطاء بشكل واسع.