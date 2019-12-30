نجيب ساويرس ردًا على "تويتة" الـ6 مليارات دولار: "مفبركة"
08:31 م الإثنين 30 ديسمبر 2019
رد رجل الأعمال نجيب ساويرس، على "تويتة" نُشرت بشكل واسع على موقع "تويتر" تحمل صورته جاء نصها: "أنا داخل 2020 بما يعادل 6 مليارات دولار.. أنت داخل بإيه؟".
وقال "ساويرس": "حساب مفبرك مش كلامي ده.. ولا أسلوبي".
وكانت "التويتة" التي نفاها "ساويرس" قد أثارت جدًلا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتداولها نشطاء بشكل واسع.
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