غرفة السياحة: بوابة العمرة تصدر 125 ألف باركود منذ انطلاقها

كتب- يوسف عفيفي:

قال أحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، إن هناك مجهودات كبيرة في اللجنة لسرعة الانتهاء من التصور النهائي لضوابط الحج للموسم الجديد لإقراره من الوزير قريبًا حتى يخرج بالشكل الممتاز.

وأوضح إبراهيم في بيان اليوم، أن هناك أيضًا مجهودًا كبيرًا مبذول لتطوير بوابة العمرة المصرية، مشيرا إلى أن البوابة انتهت من إصدار 125 ألف باركود ما بين رحلات عمرة وسياحة وترفيه وضيافة عمرة.

وأشار إلى عدم وجود تشابه نهائي بين برامج العمرة العامين الماضي والحالي خاصة بعد ارتفاع أسعار تذاكر الطيران والتأشيرات مما يؤثر على أسعار البرامج إلى أكثر من ألف جنيه.