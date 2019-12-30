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فرج عامر: تلوث مياه بحيرة إدكو خطر يهدد صحة المواطنين

02:50 م الإثنين 30 ديسمبر 2019
فرج عامر: تلوث مياه بحيرة إدكو خطر يهدد صحة المواطنين

المهندس محمد فرج عامر

كتب - أحمد علي:

تقدم المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة، بطلب إحاطة، بشأن وجود خطر يهدد الصحة للعامة للمواطنين بمحافظة البحيرة نتيجة تلوث مياه بحيرة إدكو؛ بسبب الصرف الصحى والزراعي والصناعي فيها دون تطهير، الأمر الذي جعلها مرتعًا للحشرات والكائنات الدقيقة الضارة من البكتريا والفيروسات والطفيليات.

وأضاف "عامر" في بيان اليوم، :"يعتبر التلوث الميكروبي للمياه السبب الرئيسي في انتشار العديد من الأمراض مثل السالمونيلا والالتهاب والكوليرا والتيفود وشلل الأطفال وغيرها من الأمراض".

وطالب رئيس لجنة الصناعة، بضرورة تحرك الحكومة لوجود تهديد للصحة للعامة للمواطنين، نتيجة تلوث مياه بحيرة إدكو وعدم تطهيرها.

فرج عامر لجنة الصناعة طلب إحاطة

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